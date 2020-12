Piden comerciantes de NL "piso parejo" en restricciones

Las restricciones aplicadas por el gobierno local y que implican el cierre de negocios comerciales en fin de semana deben ser aplicadas por igual, tanto a comerciantes establecidos como informales.

En entrevista, el director general de Hemsa, Ricardo Marcos Padilla, señaló que esta medida ha impactado sus ventas de forma importante.

Entre algunos datos mencionó que diciembre representa el 35% de las ventas anuales de este negocio, por lo que permanecer cerrados sin duda tendrá un efecto negativo en sus ingresos.

"La gente está en la calle como quiera y espera ver negocios abiertos, y los comercios formales estamos cerrados porque hemos acatado las normas del gobierno al pie de la letra y nos vemos afectados porque sigue habiendo gente y se va al comercio informal en donde no hay restricciones o un cuidado en temas de protocolos, y son ellos los que se están llevando toda la venta", expresó.

No tengo nada en contra de los puesteros, pero no es justo, que sea parejo, no que los quiten o no.Aquí el único problema es que nos dejen trabajar a nosotros también, recalcó Marcos Padilla

Derivado de esta medida, adelantó, es probable que este negocio se quede hasta con el 40% de la mercancía que planeaba vender en diciembre.

"¿Porqué sábado y domingo?, cuestionó, "como si sábado y domingo, -como decían algunos memes- el virus no trabajara"

Como referencia dijo que históricamente sábado y domingo son los mejores días de venta para el comercio, por lo que entonces "es un golpe muy bajo el que nos da el gobierno, de la noche a la mañana"

En ese sentido consideró que "la decisión que se tomó fue muy improvisada, nosotros ya teníamos como siempre compras planeadas, y ahora, si sigue esta medida nos vamos a quedar con un muy buen porcentaje, a lo mejor con un 40%, del total de la mercancía que pensábamos vender".

Cabe mencionar que Hemsa cuenta con 25 tiendas en operación, de las cuales 23 se encuentran en la entidad y dos en Saltillo, Coahuila.