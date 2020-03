Cancelación de la planta cervecera impactará al PIB

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) calculó que la cancelación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, representará un impacto económico para México de entre 1% y 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), al tiempo que vulnera el Estado de derecho.

En conferencia de prensa, el presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos Férez, afirmó que aun cuando no hay ruptura entre el gobierno y la iniciativa privada, "sí hay una molestia" del empresariado nacional "ante una terrible, ilegal e unilateral acción".

Por ello, exigió garantías "porque la economía no funciona si no hay libertad de empresa garantizada en el artículo 5 constitucional, no hay libertad si se vulnera el Estado de derecho".

Castellanos Férez advirtió que durante siete meses la empresa dueña del Grupo Modelo, cuya inversión para la planta es de $1,400 millones de dólares, estuvo en pláticas con las autoridades, especialmente con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y se le engañó, porque "supo de la decisión del gobierno y consulta por los medios".

Ayer la cervecera aseguró que están listos para entablar las conversaciones necesarias con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, para trabajar de cerca en un plan de acción que considere los grandes retos actuales y futuros que enfrenta México en lo económico y lo social, y reiteró que en este proyecto como en los demás, ha cumplido con todos los requisitos de ley.

Piden senadores: Consulta sería anulada

Los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron ayer una proposición con punto de acuerdo por el que el que se exhorta al titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Baja California, a que se respete el estado de derecho y se dé certidumbre a las inversiones privadas, dejando sin efecto la consulta sobre el proyecto de la empresa Constellation Brands.

En el documento expresan que la cancelación tendrá graves consecuencias económicas para el país.