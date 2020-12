Piden Canaco y Coparmex Nuevo León abrir los fines de semana con horarios limitados

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Ante la medida restrictiva que obliga a las empresas a cerrar sus puertas durante los siguientes dos fines de semana, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey, y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León plantearon una serie de propuestas a las autoridades, entre las que destaca implementar horarios limitados los sábados y domingos.

En concreto, los organismos piden que los fines de semana, los cierres de los establecimientos sean a partir de las 6:00 pm.

En un posicionamiento conjunto sobre las negociaciones relativas a este tema, señalaron que el diálogo y el consenso son la base para el logro de objetivos comunes.

"Ante la pandemia que vivimos, sabemos que es muy importante preservar la salud de la población y al mismo tiempo cuidar la economía de los habitantes de nuestro estado, objetivos que deben ser prioridad para gobernantes y gobernados Hoy martes teníamos programada una reunión con Roberto Russildi Montellano, Secretario de Economía y Trabajo, a quien se le complicó su agenda y delegó en su equipo de trabajo, el análisis y diálogo sobre las propuestas de solución a los cierres decretados el pasado fin de semana contra los sectores comercio y servicios", aseveró.

Otras de las propuestas hechas por la Canaco y Coparmex son mantener el aforo en comercios y servicios de 30%, más unidades en circulación, aplicación de pruebas (Walk- In-Thru) en accesos al transporte y piso parejo para el comercio formal e informal.

"Lamentamos no haber tenido la oportunidad de continuar el diálogo con el Secretario y seguimos abiertos, convencidos de que juntos debemos de trabajar para llegar a un acuerdo que afecte lo menos posible a la salud la economía y los empleos de Nuevo León. Estamos convencidos que la función del Secretario de Economía y Trabajo es promover e impulsar el desarrollo económico del Estado, y más en estos momentos de crisis que están padeciendo las 25,459 empresas que tuvieron que cerrar el pasado fin de semana y de las cuales dependen 480, 632 trabajadores.

Las propuestas de Canaco y Coparmex son:

· Mantener al aforo en comercios y servicios (30%)

· Implementar horarios limitados en fin de semana (cierre a partir de las 6:00 PM)

· Reducir riesgo en Transporte Público de Pasajeros:

o Bajar Aforo

o Más unidades en circulación

o Cumplimiento de medidas de prevención

o Aplicación de pruebas (Walk- In-Thru) en accesos al transporte

· Aumentar la cantidad de pruebas aplicadas y robustecer el sistema de trazabilidad de

contactos

· Aumentar vigilancia para el cumplimiento de protocolos sanitarios

· Piso parejo para el comercio formal e informal

· Ejercer reglamentos actuales en relación al uso de cubrebocas obligatorio en espacios

cerrados

· Reforzar la vigilancia para evitar las reuniones sociales (mayores de 20 personas en quintas y domicilios particulares)

Gobierno propone que los supermercados operen sábados y domingos con venta exclusiva de alimentos

El gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Economía y Trabajo (Sedet), emitió una serie de propuestas a la Canaco y Coparmex como parte de los ajustes y restricciones en el tema de movilidad, entre los que se encuentran que los supermercados vuelvan a abrir los fines de semana.

Sin embargo, a decir de la dependencia, esto tendría que ser con venta exclusiva de alimentos.

"La alta tasa de transmisión del virus Covid-19, la desatención de un sector considerable de la población a cuidarse y el incumplimiento de las medidas de prevención por parte de un número importante de establecimientos, ha provocado el incremento acelerado de los contagios y hospitalizaciones en los últimos días", señaló

La Sedet también propone que comercio y servicios con excepción de los restaurantes, puedan ampliar sus horarios de lunes a viernes hasta las 12:00 AM.

"Con esta modalidad se ampliaría el horario de servicio y la clientela se dispersaría durante el día", aseveró.

De igual manera que durante sábado y domingo los restaurantes puedan entregar órdenes de alimentos a los clientes en la modalidad de servicio para llevar (Drive Thru y Pick and Go), considerando que estos no se bajen del automóvil.