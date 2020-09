Espera Caintra consenso que resuelva "mala calidad del aire"

MONTERREY.- Antes que recurrir a medidas que generen costos abrumadores a las empresas y desincentiven la creación de empleos, el sector industrial de Nuevo León dijo que espera concretar un consenso para determinar que acciones deben seguirse para erradicar la contaminación y mala calidad del aire.

En un escenario en donde sobre la mesa se plantea la aplicación de un impuesto a empresas que emitan combustóleo, el presidente de Caintra, Adrián Sada Cueva, comentó que ya trabajan en un diálogo abierto sobre este tema, sobretodo con un enfoque altamente técnico.

"Hemos tenido dialogo con diputados y el gobernador y su equipo porque coincidimos todos en que algo que debe estar en la agenda es el tema de mejorar la calidad del aire y para hacerlo tenemos que tener un dialogo muy abierto.

Estamos muy comprometidos, sentimos mucha apertura de parte los diputados, hay mucho interés y estamos entablando conversaciones muy técnicas para tratar de despolitizar estas conversaciones y llegar al fondo, entender las cifras y las fuentes de emisión", señaló

Dijo que en ese diálogo se están enfocando en tener esas conversaciones iniciales, por lo que "ya una discusión de medidas como estas es un paso que le sigue y que debe estar alineado a que realmente arregle el problema".

Sada Cueva recalcó que "sino llegamos a un consenso técnico de cuales son las fuentes y sus prioridades pues no; lo que no queremos es arrancar cualquier política que tenga un costo abrumador y desincentive la generación de empleo, es decir, que se pierda empleo y que además no se resuelva el tema o no se mejore".

Como referencia cabe mencionar que en 2019, el sector industrial ejerció una inversión de $1,000 millones de pesos en temas en pro del medio ambiente o enfocado a la reducción de emisiones de procesos. Para este año se destinará una cifra similar.