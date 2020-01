Busca gobierno financiar a más Pymes en NL

Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) buscan financiar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de Nuevo León con créditos de entre $50,000 pesos y $5 millones de pesos.

"Tenemos un programa que se llama ´Impulsa Nuevo León´ está hecho para las Pymes, con una tasa preferencial que está entre 4 a 6 puntos por debajo de la tasa promedio de un crédito Pyme, no te pide comisión por apertura, no te penaliza por pronto pago, te da plazos hasta cinco años", dijo Said Saavedra Bracamonte, director general adjunto de promoción regional y relaciones institucionales de Nafin y del Bancomext.

"Si tu pides financiamientos de $2.5 millones de pesos hacia abajo, simplemente con un aval o un obligado solidario te pueden dar un crédito", agregó en su visita ayer a la ciudad.

Saavedra Bracamonte comentó que entre 2016 y 2019 el gobierno federal colocó más de $1,100 millones de pesos en créditos de este tipo en Nuevo León, sobre todo enfocados en infraestructura para las Pymes.

El funcionario destacó que los emprendedores del estado se caracterizan por ser de los principales receptores de recursos, pues aunque el 70% de participación está concentrado en el centro de México, el 15% está en Nuevo León y el 7% en Jalisco.

Dijo que en Santiago, NL, se ejecuta un proyecto de $65 millones de pesos para impulsar el desarrollo turístico de la región a través de Pymes.