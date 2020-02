Autotransporte dice no a renovar la flota

La industria del autotransporte rechazó la Norma Oficial Mexicana NOMNOM 044, que exige modernizar el parque vehicular con una antigüedad de 18 años para ayudar al ambiente, por considerarla incongruente, pues el gobierno no garantiza el abasto de diésel ultra bajo azufre, indispensable para las nuevas unidades.



En conferencia de prensa conjunta con los principales representantes del autotransporte en México, el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, indicó que la NOM 044 exige modernizar el parque vehicular pero "México carece del abasto garantizado de diésel ultra bajo azufre (indispensable para los nuevos motores)´´.



´´Mientras no tengamos esa condición, no es justo condenar al transporte mexicano, y a quienes arriesgan su capital a llevar a cabo un gasto excesivo pagando mejor tecnología que no rendirá frutos", dijo al citar que las empresas no tendrán beneficios pero "tampoco se ayudará a mejorar el ambiente, porque no tenemos el diésel de la calidad que se requiere".



Apuntó que llevó a cabo un muestreo en 2018, donde el nivel de aprovisionamiento de diésel ultra bajo azufre en el país fue de 81% –lo esperado y necesario es que el nivel de abasto hubiera aumentado–, pero el muestreo de 2019 arrojó que el abasto cayó a un nivel de 75 por ciento.



Otro dato negativo para cumplir con la norma fue que el 81% de los municipios en el país han sido excluidos de la distribución del diésel ultra bajo azufre y ello también limitará el abasto de las unidades de transporte.



El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique González, advirtió por su parte que esa falta de disponibilidad hace menos competitivo al sector.

(Agencias)