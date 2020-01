Aumentan en Nuevo León 2.81% precios de la gasolina en 2019

El precio de la gasolina regular o Magna durante 2019 en Nuevo León aumentó 2.81%, mientras que la inflación tuvo un alza de 2.83% durante el año pasado. A nivel nacional aumentaron un 1.76 por ciento.

De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sólo tres entidades del país bajaron sus precios, los cuales son Tabasco con 0.77%,

Chihuahua con 1.49% y Baja California con 7.23 por ciento.

Mientras que en 25 entidades el costo del combustible regular aumentó por debajo de inflación y en siete estados subieron por arriba de la inflación, destacando Baja California Sur, con un alza de 5.91 por ciento.

Para este año 2020 se estima que el costo del combustible no se incremente, según la Presidencia de la República.

En la penúltima conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que 2019 concluyó con buenos resultados y con una inflación controlada.

"Es una inflación controlada, acompañada de no aumentos; no aumentarán impuestos, no aumentarán las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, al

inicio de año, como era costumbre", indicó.

