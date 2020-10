Posibles precios del nuevo iPhone, según expertos en tecnología

Aunque todavía no haya fecha oficial para el lanzamiento del nuevo dispositivo móvil de Apple, los expertos en tecnología ya tienen un pronostico de lo que pudiera costar el iPhone 12, basándose en entregas anteriores.

Una filtración de un medio en tecnología ha afirmado que saldrán cuatro nuevos dispositivos: El iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max y el iPhone 12 mini, siendo este último el más barato del mercado.

El dispositivo de máxima gama, sería el iPhone 12 Pro Max y contaría con 6,7 pulgadas de pantalla, procesador A14 Bionic, 6 GB de memoria RAM, hasta 512 gigas de almacenamiento, acero inoxidable, conectividad 5G y cámara triple con sensor de realidad aumentada.

El precio rondará entre los 1,199 y 1,399 dólares.

Siguiendo un escalón más abajo en cuanto a gama se refiere, sería el iPhone 12 Pro, este dispositivo contará con una pantalla de 6,1 pulgadas,, procesador A14 Bionic, 6 GB de memoria RAM. Hasta 512 GB de almacenamiento, acero inoxidable, cuerpo de aluminio y cámara triple.

El precio oscilará entre los 1,099 y los 1,299 dólares.

El siguiente en la lista sería el iPhone 12 Max, el cual llevaría una pantalla OLED, Procesador A14 Bionic, 4 GB de memoria RAM, hasta 256 GB de memoria, su cámara sería doble y contaría con conectividad 5G.

Su precio sería de 849 dólares.

Y por último la gran sorpresa el iPhone 12 o iPhone 12 Mini.

Contaría con una pantalla mini de 5,4 pulgadas, se integraría el Face ID, procesador A14 Bionic, 4 GB de memoria RAM, hasta 256 GB de almacenamiento, doble cámara y cuerpo de aluminio.

El precio sería de 649 y 749 dólares.

Fuentes no oficiales dan como fecha de lanzamiento del nuevo dispositivo el próximo 13 de octubre de 2020.

You can check the difference here. iPhone 12 pro Max with an 11 pro inside. See that difference. pic.twitter.com/80dUYGPl9w

Apple´s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th



The shipment includes:



iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256



iPhone 12 6.1

-64/128/256



Event on October 13, as I mentioned before.