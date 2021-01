¿Vas a solicitar un préstamo? Toma en cuenta estas sugerencias antes de hacerlo

Durante la "cuesta de enero" es común que se soliciten préstamos o créditos para solventar los gastos generados durante el fin de año; sin embargo, no hay que lanzarse al vacío sin tomar en cuenta algunos aspectos que ayudarán a elegir la mejor opción para la necesidad y bolsillo del solicitante.

Compara

No elijas el primer crédito que se te ponga en frente; compara diferentes instituciones financieras que te ofrezcan préstamos: existen empresas especializadas en estos productos, pero también hay bancos y tiendas departamentales que otorgan créditos a sus clientes.

Analiza al menos tres opciones distintas y toma en cuenta sus características, tasas de intereses, tiempo, y todo lo que se le relacione para elegir la opción más conveniente.

Intereses

Debes verificar si el tipo de interés que generará el préstamo es fijo o variable; el primero ofrece la certeza de que siempre se pagará la misma cantidad, mientras que el otro irá referenciado a un indicador que cambia en función de éste.

Comisiones y cuotas

Pueden existir algunos créditos que por apertura generen una cuota, aunque en algunos casos no es así. Toma en cuenta este aspecto, además de la cantidad que vas a pagar en la periodicidad indicada: cuotas cortas se pagan a mayor plazo, mientras que cuotas altas terminan de pagar el crédito antes.

Haz números

Debes tener claro que la cantidad que solicitas, así como las cuotas que se cubrirán, entran dentro de tu presupuesto; no te confundas, los préstamos no son extensiones de tu sueldo, son cantidades que debes regresar y si no pagas a tiempo, terminarás repagando, por lo que lejos de ayudar te pueden perjudicar. Ten claro este aspecto para evitar desbalances en tus finanzas a mediano plazo.