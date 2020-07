Apuestan mujeres al emprendimiento

En México, las mujeres le están apostando a emprender, sin embargo en muchas ocasiones este sueño queda truncado al no contar o acceder al capital para hacerlo.

De acuerdo con la Segunda Encuesta Global de Emprendimiento 2020 elaborada por Herbalife Nutrition, esto va en línea con lo que se observa a nivel mundial, y donde un 72% aspira a abrir su propio negocio; de ellas, 50% aún no lo tiene y 22% tiene uno, pero desearía iniciar otro.

De las mujeres mexicanas que tuvieran la oportunidad de comenzar su propio negocio el 36.40% lo emprendería en el rubro de "comida (restaurante o cafetería)", el 17.20% en "el área de cosmética o un salón de belleza" y el 14.40%"abrirían un negocio referente a la moda".

En el caso particular de México, de las mujeres encuestadas el 55.20% sueña con ser emprendedora y tener su negocio; mientras el 27.60% tiene un negocio y quisiera abrir otro; sin embargo, al cuestionarlas sobre las razones del por qué no están interesadas en emprender, el 32.56% respondió no hacerlo "por falta de tiempo libre para un trabajo adicional" y 27.91% afirma no haberlo hecho porque "disfruta de su trabajo".

Paralelo a ello, el ejercicio revela que para el 49% de las mujeres mexicanas entrevistadas, el principal motivo por el que no emprenden un nuevo negocio es "el costo inicial"; mientras que 44.80% de ellas, señalan como motivo principal "la falta de apoyo financiero y/o conocimiento del mercado".

Por otra parte, al 35% le preocupa que lo que quiere emprender"no sea un negocio rentable", al 30.6% las detiene la posibilidad de "no ser un negocio exitoso" y al 22.80% no emprende por miedo a que "su idea de negocio no sea suficientemente buena".

En el país, la encuesta muestra que los beneficios que ellas ven al iniciar su propio negocio son "aumentar sus ingresos" con un 59.40%; en tanto que un 58% mencionó que abrirían un negocio "por la posibilidad de ser su propia jefa", el 54.60% por la "flexibilidad de horarios que tendría en su vida laboral" y el 48.80% por la "capacidad para apoyar de una mejor forma a su familia".

Los resultados de la encuesta destacan que los tres principales desafíos a los que se enfrentan las mujeres al momento de emprender un negocio se relacionan con el dinero: ganar lo suficiente como para compensar los costos, dicho por un 52.42%, tener suficiente presupuesto para crecer con un 52.21% de las menciones y financiar su negocio con un 45.47 por ciento.