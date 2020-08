Fortnite, eliminado de la AppStore de Apple

El juego no está más disponible en iOS pero sí en sistema Android.

El popular juego Fortnite, fue retirado de la tienda de aplicaciones AppStore, desde la que los usuarios de iOS podían descargarlo; esto luego de desarrollar un sistema de pagos propios para que los jugadores adquirieran objetos virtuales a menor precio comparado con el estándar de Apple.

Con este mecanismo, Epic evitaba la comisión del 30% que la marca de la manzanita impone sobre todas las transacciones que se realizan dentro de sus aplicaciones; situación que es naturalmente prohibida, y está estipulada dentro de la normativa de la empresa.

A través de un comunicado, la empresa fundada por Steve Jobs, reconoció esta actividad como desafortunada por parte de Epic, pues violaron las normas que se aplican a todos los desarrolladores por igual. Además que, dichos estatutos, promueven la seguridad de los usuarios.

Los creadores de Fortnite no habrían notificado a Apple sobre su mecanismo de cobro dentro del juego; y no es la primera vez que tiene este tipo de polémicas, pues no estuvo disponible en la tienda de Google en el sistema Android por desacuerdos en el reparto de las comisiones. Aunque desde abril pasado ya se puede descargar en la Play Store, luego de que Epic cediera.