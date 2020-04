Ante COVID-19, patrón debe cuidar a sus empleados

Ante el panorama mundial que se vive por el coronavirus y el miedo que las personas tengan de contagiarse, el especialista en relaciones laborales de la Universidad Autónoma de Nuevo León Enrique Andrés Elizondo Cantú advierte que el patrón de una empresa debe preocuparse por la salud de sus empleados.

De acuerdo con el experto, el patrón debe ser sensible ante la situación del coronavirus porque cualquier acción o decisión que se tome hoy puede tener una repercusión en el futuro.

"Al empleado hay que cuidarlo y buscar alternativas para que realice su trabajo lo mejor posible y de manera segura. Para el patrón o jefe, la forma en que trata a su personal hoy en día exista COVID-19 o no, es la forma en que le van a responder". Enrique Andrés Elizondo Cantú

"En la actualidad, los tribunales del trabajo están llenos más por una falta de comunicación entre ellos que por situaciones jurídicas", puntualiza.

Casos:

Si la empresa es de actividad no esencial, el jefe no puede obligar al empleado a hacer una tarea laboral si hay riesgo de contagio. Si la empresa sí es de actividad esencial, es necesario saber si el trabajador es de grupo vulnerable (diabetes, hipertensión u otra enfermedad crónica). Si el miedo es fundado, no hay obligación de solicitarle que asista. Si el empleado padece una enfermedad, hay un miedo fundado y esto le puede afectar a futuro; si lo siguen obligando a ir, entonces hay un acoso o abuso por parte del patrón. Si la empresa es de actividad esencial y el empleado es sano, aunque esté saludable, él tiene la decisión de ir o no a cierta actividad laboral que tal vez le puede ocasionar un contagio. La empresa primero tiene que cuidar a su capital humano porque cualquier riesgo que absorba el trabajador de infectarse le puede generar un riesgo de trabajo a la empresa y éste hará que aumente la prima de riesgo ante el seguro social.

Fotografía: Daniel Zamora

Recomendaciones ante la situación del COVID-19 Para los trabajadores

Acatar las normas de salud e higiene necesarias. Ver la forma de brindar ideas a sus patrones para seguir siendo productivos, depende del giro de la empresa. Evitar fingir tener coronavirus con el fin de irse a la casa y no trabajar, porque eso provocará que la empresa entre en una serie de inspecciones y las autoridades correspondientes van a "rodear" al empleado para confirmar de dónde contrajo la enfermedad y, si no es cierto, esta situación que inició para su beneficio y también para el de otros compañeros, puede perjudicarles.

Para las empresas

Evitar como primera acción el despido del trabajador. Si la empresa no puede sostener los salarios de sus empleados, llegar a un acuerdo con ellos en donde se vean beneficiadas ambas partes. Si son de actividad esencial, requieren tener a la mano un expediente para justificar ante cualquier autoridad en caso de que sean inspeccionados para enfrentar esta situación. El expediente debe contener el giro de la empresa, el número de trabajadores, cuántos de ellos son de grupos vulnerables, qué acciones sanitarias están realizando, entre otros aspectos. Si no cuentan con un documento de este tipo, la empresa puede ser multada.

