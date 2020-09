Alexandra Zarini, heredera de Gucci denuncia abuso sexual desde niña

Según la demanda presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, Zarini, ahora de 35 años, fue víctima de abusos sexuales y de manera repetida por parte de su expadrastro, Joseph Ruffalo, con el consentimiento de su madre, Patricia Gucci, y el conocimiento de su abuela, Bruna Palombo.

Esto se desprende de la información publicada este jueves por el diario Los Angeles Times, que relata que Zarini era consciente de que el abuso iba a volver a pasar cada vez que escuchaba hielo tintineando en el vaso de whisky que llevaba Ruffalo mientras caminaba hacia el dormitorio de la niña.

En esa acusación, Zarini argumenta que su madre le invitó a la cama con su entonces novio, Ruffalo, que estaba desnudo y que, posteriormente, la menor se despertó con sus manos en los genitales del hombre.

NYT:

Gucci Heir Alleges Child Sexual Abuse

Alexandra Zarini, the great-granddaughter of Guccio Gucci, has filed a lawsuit in Los Angeles against three family members.