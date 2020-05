Alertan: queda 'cheve' solo para...¡10 días!

Directivos de Femsa reconocen que el inventario solo alcanzaría dicho periodo, y, - si no se reactivan operaciones pero si se abre la comercialización- ya solo se venderá lo que hay disponible, generando un desabasto en la segunda mitad del mes

Sobre aviso no hay engaño, prepárese, pues el abasto de cerveza se encuentra en riesgo durante este mes que recién inicia.

Esto, al menos considerando canales de venta como tiendas de conveniencia, y lo estipulado en los tiempos para el reinicio de actividades tras el paso del Covid-19.

Según los cálculos, los primeros quince días de mayo serán cruciales pues habrá que estar a la espera de si se permite a las empresas comercializar este producto.

Si es así, el inventario disponible solo alcanzaría para un promedio de 10 días de venta, y si esto se agota y aún no se reinician las actividades en las plantas cerveceras, no quedará otra que esperar, pues el producto ya no estaría disponible.

Este escenario fue admitido por directivos de Femsa ayer jueves en conferencia de prensa.

Explicaron que debido a la emergencia sanitaria declarada por el gobierno para enfrentar la pandemia y que obligó a frenar la producción en varios sectores no esenciales, el suministro de algunos artículos, como la cerveza se encuentra en riesgo.

"No quiero que la gente salga y corra a la tienda pero en este momento probablemente estamos viendo alrededor de 10 días de inventario (de cerveza)", comentó al respecto Juan Fonseca, director de Relación con Inversionistas de la compañía.

Además reconoció que una eventual falta de ese producto sería negativo para sus ventas.

Como referencia cabe mencionar que ayer jueves, Femsa reportó un avance de 9.74% en su Ebitda o flujo al totalizar en $17,133 millones de pesos.

En lo que refiere a sus ventas, la compañía regiomontana dio a conocer que estas ascendieron a $122,284 millones de pesos, un 5.5% más con relación a los primeros tres meses del año pasado.

Sobre los resultados del trimestre, Eduardo Padilla, director general de la empresa, comentó que "nuestro año comenzó bien en todas nuestras operaciones, pero a medida que se hizo evidente la magnitud de la emergencia del COVID-19 a finales de marzo, y que los gobiernos tomaron medidas que a su vez fueron adoptadas por los consumidores, nuestro enfoque pasó rápidamente del crecimiento de utilidades, a la mitigación de riesgos y la continuidad de negocio".

De igual manera añadió que al día de hoy, la mayoría de sus operaciones se están llevando a cabo; las tiendas Oxxo, farmacias, y gasolineras están abiertas en su mayoría, aunque, reconoció, "con crecientes restricciones que varían por jurisdicción, y muestran claras caídas en tráfico que impactarán sus resultados mientras estas condiciones persistan".