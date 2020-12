Podrás comprar productos desde Whatsapp; así funciona

Las compras en línea crecen cada día, por ello, Facebook implementó los carritos dentro de su servicio de mensajería Whatsapp con el objetivo de facilitar la experiencia de compra a los usuarios.

La función se activó para algunos países el martes pasado (incluyendo México), la cual permite a los usuarios seleccionar los productos que quieran en un catálogo y enviar el pedido a la empresa en un solo mensaje.

Los carritos de compra son una excelente herramienta para comunicarse con empresas que suelen vender varios artículos a la vez, como restaurantes o tiendas de ropa locales, según menciona la compañía.

Right in time for the holiday season, we´re starting to roll out carts to make shopping on WhatsApp even easier. Just browse a catalog, select the items you want and send the order as one message to the business. Happy shopping! pic.twitter.com/xstn1J1FqU