Advierten empresas sobre reestructuración por COVID-19

El paro de actividades derivado del COVID-19 "ya pegó" en la operación e ingresos de las empresas del país y sus dueños ya analizan cuales son las reestructuraciones que harán próximamente en sus plantillas, a fin de afrontar esta crisis y contener costos.

A través de la encuesta "Navegando en tiempos de Crisis ante el COVID-19", la consultora Mercer mostró da un amplio panorama de cómo las organizaciones están afrontando esta situación de emergencia y las acciones que están llevando a cabo para sortearla.

Entre los hallazgos, señala que el 43% de las organizaciones contaban con un plan de contingencia para este tipo de situaciones, 37% lo tiene en desarrollo y el 20% no lo tiene.

Sin embargo, el 52% refiere estar muy consternada dada la situación actual, el 42% algo consternada y solo 2% afirma que nada.

Ante este hecho, las empresas han tenido repercusiones en sus operaciones actuales, y prueba de ello es que el 40% de ellas manifestó presentar un impacto alto debido a que la mayoría de sus empleados necesita trabajar en el sitio.

Un 38% tiene un impacto moderado ya que solo algunos requieren estar en sitio, mientras que un 19% señaló un impacto mínimo.

"El 3% restante tiene un impacto total debido a que se ha visto obligado a cerrar operaciones", agregó Mercer al respecto.

Las organizaciones también se han visto impactadas a nivel ventas por esta contingencia, y en este contexto, la encuesta destaca que el 80% de las empresas ha experimentado una baja en sus ventas o producción desde marzo derivado del ajuste de mercado a efecto del COVID-19.

Por esta razón, 88% de las corporaciones afirma que están experimentando o percibiendo que tendrán que implementar una contención de costos. El 63% comentó que realizará una reestructuración (disminución de la plantilla salarial).

Aunado a ello, la consultora dijo un 89%, la mayoría cree estar teniendo comunicación continua con sus colaboradores sobre las acciones que está tomando la compañía para enfrentar la situación.

"El 35% de las empresas indica que no sabe cuál es el sentir de los empleados ante la situación actual, aquellas empresas que no escuchen activamente a sus empleados, pagarán la factura en el corto plazo y con activamente me refiero a tratar de tomar acciones sencillas y concretas para mejorar las condiciones bajo las cuales trabajan", explicó Gerardo García Rojas, director de Servicios de Información de la firma.