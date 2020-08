¿Quieres emprender un negocio? Conoce estos 5 temas fiscales antes de iniciar

Emprender un negocio no solo implica la satisfacción de hacer realidad una idea o sueño, también hace acreedor de ciertas obligaciones a cumplir para tener en regla la operación del negocio y cumplir con lo establecido en la ley.

Estos son los cinco pasos a seguir ante el emprendimiento de un nuevo negocio:

Inscripción en el RFC

Este es el paso que permite formalizar el negocio. A través de la inscripción al Registro Federal de Contribuyente (RFC) se valida de forma legal la operación de este. La inscripción puede realizarse desde la página de internet sat.gob.mx o en cualquier oficina del SAT.

Al momento del alta debe elegirse el tipo de régimen, el cual puede ser Régimen de Incorporación Fiscal, Actividad Empresarial o Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras.

Comprobantes fiscales

El SAT establece que se deben expedir comprobantes o facturas electrónicas, las cuales acreditan ante la autoridad las transacciones financieras que se realizan día con día.

Asimismo, es importante emitir y solicitar facturas de todas las entradas y salidas de dinero, lo que permite llevar un registro exacto de ellos al momento de calcular los impuestos, tomando en cuenta los conceptos de comprar o egresos que puedan ser deducibles de impuestos.

Cabe destacar, que si se cuenta con trabajadores se les deben entregar su comprobante de nómina electrónico por los pagos y retenciones que la empresa realice.

Impuestos

Los impuestos son las contribuciones que deben pagar todas las personas al Estado, ya sean físicas o morales, en la cantidad y forma que señalan las leyes, los cuales se dividen en tres: impuesto sobre la renta, impuesto especial sobre producción y servicio; y impuesto al valor agregado.

Esta obligación ayuda a contribuir al gasto público que el país tiene al ofrecer hospitales, escuelas o servicios de drenaje y alumbrado, entre otros servicios públicos.

Sanciones

No cumplir con alguno de los temas anteriores puede hacer del contribuyente acreedor de una multa. Entre los incumplimientos más comunes está, no realizar comprobantes de transacciones, omitir presentar la declaración anual, proporcionar información falsa o no mantener actualizada la información del RFC.

Trámites para abrir un negocio

Dependiendo de la actividad y entidad federativa, estos son los trámites básicos para abrir un negocio:

Uso de suelo

Apertura de cuenta bancaria

Aviso de Declaración de Apertura de Establecimientos Mercantiles

Licencias de funcionamiento

Diseño de logotipo

Registro de marca

Anuncio exterior

Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes

Obtención del registro patronal del IMSS

Apertura del establecimiento en la Secretaría de Salud

Inscripción en el Sistema de Información Empresarial Mexicano en la Secretaría de Economía

Trámite de Registro de la Propiedad

Ahora que conoces los temas fiscales más importantes, estás listo para emprender, lo cual no es tarea sencilla, y por ello, te recomendamos registrarte ante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), donde podrás obtener asesoría en el proceso de apertura de tu negocio.