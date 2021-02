La nueva función de Google Pixel que permitirá medir el ritmo cardíaco y la respiración

Estados Unidos.- El gigante tecnológico Google, está añadiendo nuevas características a sus smartphones Pixel, una de ellas permite medir el ritmo cardíaco y otra la oxigenación de la sangre del usuario aprovechando la avanzada tecnología de la cámara frontal del dispositivo.

Aunado a ello, existen planes de poner disponible la app Fit para todos los dispositivos de Android, esto permitiría al usuario monitorear las contracciones del pecho que se dan durante el proceso de respiración. De momento, la opción solo se encuentra disponible para el Pixel de Google.

Soon you´ll be able to use Google Fit on Pixel to measure your heart rate and respiratory rate using just your phone´s camera. Learn more about this update, announced at today´s #TheCheckUp event ? https://t.co/LAdMOE4oMy pic.twitter.com/Ks5PegyTmo