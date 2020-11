De los males, el menos peor: PIB de NL se ubicaría en -3.8%

Aunque el Producto Interno Bruto(PIB) de Nuevo León si mostrará una contracción, el escenario económico que se prevé para los siguientes meses no es tan malo como parece.

Al menos en el escenario más favorable, la economía de la entidad se ubicará en -3.8% con la pérdida de -53,000 empleos.

En el panorama desfavorable la caída estimada es de -10%, reveló la Secretaría de Economía y Trabajo(Sedet).

En cuando a la tasa de desempleo dijo que se ubicará en 4.5%, cuando anteriormente se pensaba que podía alcanzar el 8.1 por ciento.

Al hablar de tiempos de recuperación, la Sedet prevé que en el escenario más favorable esta se dará en el primer trimestre de 2021; y en el caso más desfavorable, hasta el segundo trimestre de 2022.

"No tenemos claro cual es el horizonte de recuperación y mientras no haya una solución, sea tratamiento o vacuna efectiva en el tema de salud, no tenemos claro cual pudiera ser ese horizonte de la recuperación económica, pensamos que entre el conservador y el pesimista.

Solo en abril, mayo y junio se perdieron 80,000 empleos registrados ante el IMSS en Nuevo León y en este tema lo que vemos es que estamos actualemente es entre el escenario base y el desfavorable", comentó Roy Luka Lavcevic, Subsecretario de Competitividad en la entidad, quien además añadió que en el tema de exportaciones,sobre todo en el rubro automotriz, "dependemos al 100% de las expectativas y crecimiento de la demanda en este sector en Estados Unidos".

Como referencia cabe mencionar que la semana pasada se dio a conocer que el paro de actividades de los últimos meses "noqueo" a la mayoría de las economías del país, siendo Baja California Sur la entidad que resultó más golpeada, con una baja de 42.5% en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Inegi, con datos al segundo trimestre.

El instituto espera que con la reapertura económica a partir de junio, las entidades muestren una recuperación trimestral como efecto rebote durante el tercer trimestre.

En el caso de Nuevo León, para el segundo trimestre de 2020 se presentó una variación anual en el total de su economía de (-)21.9 por ciento.

Las actividades primarias tuvieron un movimiento anual de -0.2%, las actividades secundarias registraron una disminución de -30.9 por ciento.

En tanto que las actividades terciarias, fueron las que más influyeron en el comportamiento de la entidad, al reportar un descenso anual de -17.1 por ciento.