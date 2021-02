El bitcóin cae más del 16%, bajando hasta 50 mil dólares

El desplome fue precedido por culpa de Elon Musk, en el que afirmó que el bitcóin y el ethereum "parecen estar alto". De este modo, la criptodivisa cayó más del 16%.

El valor del bitcóin ha bajado en cuestión de horas más de 8 mil dólares y se vende ahora por menos de 50 mil dólares, informa Bloomberg.

El portal Coinmarketcap confirma que el bitcóin descendió por debajo de los 50.000, quedando en 48.967 dólares. Por su parte, según Coindesk, el máximo registrado por la criptomoneda en las últimas 24 horas ha sido de 58.278 dólares, a las 19:14 del domingo. Luego, empezó a caer, llegando a 50.623 dólares a las 14:14 del lunes.

El desplome fue precedido por un tuit de Elon Musk, en el que cuestionó el precio de las criptodivisas más populares.

Bitcoin Prices Plummeted Days After Elon Musk Tweeted They 'Seem Too High'https://t.co/ISbQETQuyD