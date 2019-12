Zac Efron agradece muestras de preocupación por su salud

Zac Efron mostró su agradecimiento a quienes se preocuparon por su estado de salud luego de que medios reportaran que el actor fue trasladado a un hospital de Australia tras contraer una infección relacionada con la tifoidea, durante la filmacion de "Killing Zac Efron".

El protagonista de la películas "El gran showman" (2017), y "High School Musical" (2006 a 2008), compartió en su cuenta de Twitter que se enfermó mientras estaba en Papúa Nueva Guinea, pero se recuperó rápidamente, y terminó de grabar en tres semanas.

"Estoy en casa para las vacaciones con mis amigos y familia. Gracias por todo el amor y su preocupación, ¡nos vemos en 2020!" destacó Efron, que en 2019 protagonizó la cinta "Ted Bundy: Durmiendo con el asesino" de Joe Berlinger.

La publicación fue acompañada de una fotografía del actor acompañado de varios lugareños donde se filmó "Killing Zac Efron".

La película versa sobre los diversos retos y aventuras que Efron debe afrontar en una isla remota durante 21 días; el proyecto estará disponible en una plataforma de streaming para 2020.

"Tiendo a prosperar en circunstancias extremas y buscar oportunidades que me desafíen en todos los niveles. ¡Estoy emocionado de explorar cualquier territorio desconocido y descubrir qué aventura inesperada me aguarda!" destacó el actor en noviembre, reportó el sitio Variety.

Very thankful to everyone who has reached out.

I did get sick in Papua New Guinea but I bounced back quick and finished an amazing 3 weeks in P.N.G.

I´m home for the holidays with my friends and family. Thanks for all the love and concern, see you in 2020! pic.twitter.com/SEcopCmqAB