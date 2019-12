Yuridia 'explota' contra fan para defender a su esposo

La cantante no toleró el comentario de uno de sus seguidores que hablaba de su esposo Matías, por lo que enojada le contestó

La cantante Yuridia ha dado mucho de qué hablar las últimas semanas, pero ahora se encuentra en el ojo público, no solo por su reciente boda, sino también por "explotar" contra un fan en Instagram por criticar a su esposo Marías Aranda.

Yuridia, enamorada, compartió varias fotografías de su boda con Marías, la cual se llevó a cabo de manera muy íntima.

En una de unas hermosas fotografías que ha compartido Yuridia del día más feliz de su vida, uno de sus seguidores hizo un comentario que no hizo gracia a la cantante, por lo que le contestó muy enojada.

La cantante de dejó llevar por el desagradable momento que hasta criticó a quienes "están metidos en el Instagram".

"Por eso él no postea porque le importa un kilo de... el compartir o no cosas con gente que no conoce", escribió la cantante.