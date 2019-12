Yuridia cierra su cuenta de Instagram tras críticas

Hoy amanecimos con la noticia de que la cantante Yuridia cerró su cuenta de Instagram, esto después de que en las últimas semanas tuviera algunas confrontaciones con sus seguidores de dicha red social.

Luego de publicar fotografía de su boda la cantante salió en defensa de su marido ante un fan y a los que "están metidos" en dicha red.

"Por eso él no postea porque le importa un kilo de... el compartir o no cosas con gente que no conoce", escribió la cantante. había escrito la cantante.

Sin olvidar que días antes también tuvo con conflicto con una reportera, lo que la hizo hablar y revelar que padece de fobia social.

Al momento sus fans aseguran que solo "se cansó de las críticas" pero que "regresará pronto".

Sin embargo su cuenta de Facebook, página oficial y Twitter, siguen activas.