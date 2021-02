Youtuber mexicano rifa dos de sus carros para comprar tanques de oxígeno y donarlos

MÉXICO.- El youtuber mexicano Scott Adrián Romero, mejor conocido como Scott Traveling, decidió rifar dos de sus autos Mercedes Benz para así comprar tanques de oxígeno y donarlos a personas infectadas de COVID-19.

A través de sus redes sociales dio a conocer sus intenciones de rifar sus carros para ayudar a más gente debido a que se quedó sin dinero para seguir comprando tanques de oxígeno.

"La situación esta muy culey ya me quede sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio así que tengo 2 carros y he tomado la decisión de rifarlos ya después podre comprarlos cuando las cosas estén bien", publicó el guanajuatense en Facebook.