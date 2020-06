"Yo sí me hubiese echado un acostón contigo", Julián Gil le confiesa a Laura Bozzo

MONTERREY.- El actor y modelo argentino Julián Gil demostró que es muy coqueteo durante una entrevista que le hizo a la conductora Laura Bozzo para su programa virtual "Ok, me quedo en casa", que se transmite a través de su canal de YouTube y su perfil oficial de Facebook.

En la entrevista el también empresario mostró unas fotos de Laura cuando tenía 21 años en bikini y le dijo: "Laurita sabrosa y todavía mantienes, te he visto ahí las carnes bien puestas", a lo que Bozzo le contestó: "Bien puestas porque me mato haciendo ejercicio, y si se me caen me las opero, yo no tengo problema en irme al cirujano a Colombia, y levantamiento, querido".

Gil, de 49 años, no paró de ser seductor con Bozzo, de 68, y declaró: "Yo creo que nosotros hemos estado como a destiempo, no a destiempo de que seamos o no contemporáneos, pero a mí tú siempre me has parecido una mujer interesante y yo sí me hubiese echado un acostón contigo"

A lo que Laura Bozzo respondió: "Bueno, yo la verdad, es que me pareces, no guapo, lo que le sigue papito, eres un muñeco, qué te puedo decir".

Pero añadió: "Pero yo creo que te gustaría más algo con alguna de mis hijas, que están mejores que yo".

Por otro lado, bromearon en que si hubieran tenido algo que ver, tal vez los dos se hubieran evitado problemas, haciendo referencia a sus exparejas.

Entre tanto, Julián Gil, dijo que Laura Bozzo, ha logrado mucho con sus programas polémicos. Esta dualidad de amor y odio, en el público, pues, es una mujer que dice las cosas sin filtros y no a toda la gente le parece.