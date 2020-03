"Yo sí canto": Danna Paola imita a Paulina Rubio y fans arremeten contra ella

La cantautora mexicana Danna Paola, fue atacada en redes sociales tras compartir un video en su red social, donde imita y supuestamente se burla de la cantante Paulina Rubio.

La intérprete de Sodio cantó durante el video el tema "Ni una sola palabra" al estilo de "la chica dorada" y durante el fragmento se detuvo para culminar el clip con un comentario aparentemente dirigido a la intérprete de "Yo no soy esa mujer".

"No, yo sí canto, espérame", dijo la compositora, quien continuó con su imitación entre pequeñas carcajadas, lo que despertó la molestia de los cibernautas y causó división de opiniones entre ambos fandoms.

"Es una falta de respeto de Dannita a Paulina Rubio, no puedo creer que una chavita trate así a un ícono de la música", "Danna nunca estará a la altura de Paulina", fueron algunos de los comentarios que hicieron los seguidores en apoyo a "la chica dorada".

La artista de 24 años hizo frente a los comentarios y explicó a través de su red social el contexto del video: "Okay, vamos a ver, no hagan chisme donde no lo hay, malinterpretando", escribió.

"Estábamos jugando a imitar, creo que han visto muy bien que imito de repente, y no solo a Pau. Yo me refería a Omar, y es un chiste local entre ambos y amo a Paulina since forever, respect always", añadió.

Okaayy , vamo a ver, no hagan chisme donde no Malinterpretando??

1- estábamos jugando a imitar,( creo que han visto muy bien que imito de repente, y no solo a Pau)

2- yo me refería a Omar, y es un chiste local entre ambos.

3- yo amo a paulina since forever, respect always! Xx?? https://t.co/l37vrL4ovb — Danna Paola (@dannapaola) March 14, 2020

Los seguidores de la protagonista de Élite no tardaron en responder también a las acusaciones del fandom: "No exageren, Danna solo bromeaba", "No tiene que darles explicaciones, Danna es una inspiración", "Qué bueno que Danna ya lo aclaró", escribieron las internautas.

Mientras tanto, Danna Paola está inmersa en una serie de conciertos que ofrecerá en algunas ciudades de México y de estreno con la serie española Élite. Por su parte, Paulina Rubio se encuentra a la espera del lanzamiento de un sencillo junto a Raymix, Tu y yo.