Yeah Yeah Yeahs dan a conocer su regreso tras 7 años de ausencia

Preparan la remasterización de su primer LP Fever To Tell

La banda de post punk de Nueva York prepara su regreso a los escenarios después de siete años de ausencia, tendrá dos próximas presentaciones en festivales de música.

Karen O, la vocalista y líder de la agrupación fue entrevistada por la Double J radio de Australia, en donde fue cuestionada respecto a dar alguna sorpresa para sus seguidores.

"No sé la respuesta a esa pregunta. Lo único que puedo decir es que me siento lista para hacer nueva música", confeso. "Tengo la sensación de que es momento de sacar material nuevo, pero todavía falta. Veremos cómo progresa el año".

Los neoyorquinos foman parte del cartel de dos festivales, el primero será el 17 de julio en Chicago en Pitchfork Music Festival; en el mismo mes, pero el día 24 tendrá lugar el Splendour in the grass.

Finalmente, Karen, compartió que su ausencia de los escenarios se debió a la maternidad: "Hace un par de años me convertí en madre primeriza y dejé de trabajar por un año. Estaba lista para regresar al escenario, pero un poco nerviosa. Llegué a pensar que estos conciertos me iban a destruir ahora que ya no soy una niña, pero ocurrió todo lo contrario".