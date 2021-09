Yalitza Aparicio rompe el internet tras volver a ser portada en revista de moda

Yalitza Aparicio volvió a las portadas de revista, luego de su exitoso paso con la película Roma en 2018, por la cual obtuvo una nominación a Mejor Actriz en los premios Oscar del 2019.

La originaria de Oaxaca habló para la publicación acerca de cómo enfrentó el racismo proveniente de sus compañeros actores mexicanos y de parte de la misma población del país.

La también docente confesó que durante una plática con la actriz chilena Daniela Vega logró dimensionar el impactó que generó su presencia y nominación en las premiaciones de 2018.

“Lo hablaba con la actriz chilena Daniela Vega, cuando la conocí me dijo: ‘Es curioso que cuando estuve en los Óscar me agredieron y me dieron con todo; llegaste tú y pasó lo mismo’. Y no es porque seamos rostros nuevos, porque siempre hemos existido, pero somos diferentes a lo que están acostumbrados a ver”, comentó Aparicio.