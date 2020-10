Ya hay elenco para la precuela de Mad Max

ESTADOS UNIDOS.- La actriz latina Anya Taylor-Joy tomará el relevo de Charlize Theron en el carismático personaje de Furiosa para la precuela sobre Mad Max: Fury Road (2015) que está preparando el cineasta George Miller.

Medios estadounidenses señalaron que Furiosa es el título de esta cinta de acción con la que Miller volverá al excitante mundo postapocalíptico de Mad Max y en la que también aparecerán los actores Chris Hemsworth (Thor en las películas de Marvel) y Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen y The Trial of the Chicago 7).

Miller no sólo dirigirá esta nueva película sino que también pondrá su firma al guión. El realizador australiano dirigió las tres primeras entregas de la saga Mad Max con Mel Gibson como protagonista: Mad Max (1979), Mad Max 2 (1981) y Mad Max Beyond Thunderdome (1985).

Pero el gran golpe en la mesa lo dio treinta años después con Mad Max: Fury Road, una alucinante y espectacular cinta que enamoró a la crítica y al público, y que ganó seis premios Óscar (a partir de diez nominaciones).