Y después del susto... ´a comer tacos de chicharrón'

A bordo de un BMW azul, la primera actriz Silvia Pinal salió ayer del hospital donde se encontraba internada debido a problemas gástricos. Y aseguró que lo primero que tenía contemplado hacer llagando a su casa sería comer. "¡Voy a comerme un taco de chicharrón con harto cilantro!", dijo en entrevista.

Aseguró que estaba asustada antes de ver los resultados de sus estudios y agregó que la recomendación que le dieron los doctores fue, solamente, cuidarse mejor.

"Estaba yo preocupada porque estaba esperando los resultados, pero cuando vi en los resultados que estaba muy bien, me tranquilicé, di gracias a Dios y ya".

Reveló que el motivo de su internamiento hace unos días, fue que se enfermó "de la panza". "Me enfermé y me dolía la panza y la espalda y me dijo el doctor que tenía que hacerme unos análisis y ver qué es lo que tenemos que atacar para levantarte, y así fue". Por último, Silvia Pinal agradeció estar tan cuidada por sus hijos "pobrecitos estaban muy preocupados". (Con información de Agencias)