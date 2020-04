Ximena Sariñana cae bajo el 'hechizo' de Manolo Caro

Monterrey.- En los últimos años, Manolo Caro se ha convertido en uno de los realizadores mexicanos más reconocidos y cotizados en el mundo del entretenimiento. Por eso no es de extrañarse que muchos artistas deseen trabajar con el originario de Guadalajara y los que ya tuvieron la oportunidad de aparecer en uno de sus proyectos quieran volver a repetir la experiencia.

Éste es el caso de Ximena Sariñana, quien tras ponerse a las órdenes del tapatío en la tercera y última temporada de La Casa de las Flores, compartió que le gustaría trabajar de nueva cuenta con el director. "Como muchos actores y actrices que trabajan con Manolo, que se vuelven fanáticos de él, de su mundo, de su persona, yo también me declaro fan de Manolo y espero ser convocada siempre al resto de sus proyectos", comentó entre risas. "Siempre voy a estar dispuesta", aseguró.

La artista es uno de los nuevos rostros en el elenco de la exitosa producción de Netflix, la cual en esta ocasión se desarrollará en dos líneas de tiempo diferentes y donde Sariñana dará vida a una joven Carmelita, personaje que en su versión adulta es interpretado por Verónica Langer.

"Creo de verdad que los guionistas hicieron un trabajo espectacular de contar esta historia y esta versión de Carmelita joven, y también soy creedora de lo bien que lo hagas no solamente es un esfuerzo de uno, sino también del crew y el cast alrededor tuyo", expresó Ximena, quien afirmó que cuando Caro le habló para invitarla al proyecto no pudo rechazar la oferta.

"No había manera de decir que no. Era algo que iba a ser sumamente divertido y no importaba el tiempo que tenía que tomarme en medio de la promoción de mi último disco y de la gira", declaró Sariñana, que en la serie, cuya temporada final se estrena este jueves, comparte escena con figuras como Isabel Burr, Rebecca Jones y Tiago Correa.

Por otra parte, la artista reveló que le gustaría seguir participando en más proyectos de actuación que le resulten atractivos. "La actuación también es algo que me gusta mucho, me fascina, y sobre todo trabajar con gente tan talentosa y distinta, y contando historias que valgan la pena contar, pues ahí me verán intentando formar parte", comentó Ximena, quien indicó que próximamente estará lanzando música nueva.