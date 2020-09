"Me quiere acabado": Revelan mensajes de Xavier Ortiz contra su expareja

CIUDAD DE MÉXICO.- Salen a la luz unas conversaciones por WhatsApp que habría sostenido el fallecido Xavier Ortiz con un amigo cercano, donde sobresalen los fuertes problemas de depresión que tenía el exgaribaldi, así como la pelea que sostenía con su expareja.

Fue en el programa ´Suelta la Sopa´ donde se revelaron dichos mensajes, dentro de los cuales, Xavier expresa la tristeza que sentía, así como los problemas que tenía para vender su casa y la situación con su hijo de 8 años, el pequeño Xaviercito.

El amigo que prefirió mantener su anonimato compartió las conversaciones que sostuvo con el fallecido artista con el fin de "aportar pruebas sobre el final de la vida del cantante".

En las conversaciones el actor manifiesta que cuando estaba solo era el por momento del día por lo que se ponía a hacer ejercicio para no pensar en sus problemas.

"Esta es la peor hora del día, cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar, así que ya me voy a la bici. Gracias de verdad hermano, te siento muy cerca y me da mucho gusto porque la última vez que veniste a la cena te sentí muy lejos y me puse muy triste pero te entiendo, mi actitud no ayuda en nada, pero ahora que regreses te prometo ser el de siempre", escribió Xavier.

Luego de que su amigo le demostrara su cariño y apoyo, el cantante le agradeció estar con él y ponerlo en su lugar.

En los chats de Ortiz llega a mencionar la depresión, la cual se ha mencionado tanto como la causa de su muerte.

"Gracias, es sólo no caer en la desesperación y la depresión es el peor veneno que hay... sé bien que no estoy solo, gracias por apoyarme siempre", expresó Ortiz.

En otros mensajes se lee cómo Xavier le cuenta a su amigo que, tras separarse de Carissa, su expareja, "el banco escrituró (la casa) a nombre de los dos para protegerse y no hay nada qué hacer. No me di cuenta", y su amigo le preguntó: "o sea ¿la casa es de los dos?", a lo que respondió el cantante: "sí, (pero) yo la he pagado toda".

"¿Cómo se puede? ¿tú la pusiste a nombre de los dos con el notario?", "No, el banco; como está hipotecada...", "¿Y en el notario? A ver si puedes denunciar al banco", le aconsejó su amigo, "en esto estoy porque había un broker, a él le voy a reclamar", le comentó el artista, según se lee en los mensajes.

Tal parece que el actor se sentía triste y preocupado por la situación de la titularidad de la casa porque ni siquiera podía venderla.

En las conversaciones, Ortiz se muestra muy triste porque tenía la duda de si su hoy viuda no le permitiría ver a su hijo en su cumpleaños, el cual fue el año pasado.

"Hoy cumple años y no sé si Carissa me dejará verlo, estamos en guerra", le dijo.

Lo que llama la atención de estas conversaciones, que datan del 2019, es que Xavier Ortiz aseguró que Carissa de León le quería ver acabado.