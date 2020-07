'With a little help from my friends'; Ringo Starr celebra sus 80 años con concierto

Julio 02, 2020 / MONTERREY

Para celebrar sus 80 años de vida, el baterista de Los Beatles, Ringo Starr, ofrecerá un show a beneficio vía streaming, en el que convocará a Paul McCartney, Sheryl Crow, Joe Walsh, entre otros