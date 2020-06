Warner lanza el que será el nuevo logo de 'The Suicide Squad'

Llegó una buena noticia para los fans del Universo DC, ya que se reveló el logo de The Suicide Squad. Todo sucedió en el marco del DC FanDome, un evento virtual que reúne a los superhéroes y villanos más reconocidos de todos los tiempos.

"¡Esto va a ser grande!", apareció una leyenda en las redes sociales de la película dirigida por James Gunn. El logo dio mucho de qué hablar entre la fanaticada, pues sobresalieron sus llamativas letras en color amarillo y detalles rosas.

Por el momento, el rodaje de la cinta paró debido a la pandemia del Covid-19; sin embargo, se planteó una nueva fecha de estreno.

Fuentes oficiales aseguraron que el 6 de agosto de 2021 miles de fans saciarán sus deseos por ver a sus actores favoritos en la pantalla grande.

Welcome to the #DCFanDome. This is going to be BIG! Explore every corner of the DC Multiverse with a Global Virtual Experience on August 22. https://t.co/03Tma9uOc2 @DCComics pic.twitter.com/xF86mgTXbS