Vuelven "Los Rugrats" con el cast de voces original

Parece que la nostalgia por los noventa no parará por un buen rato, pues súper héroes y caricaturas icónicas con las que crecieron los niños de aquella época ahora llegarán a las plataformas.

La cadena Nickelodeon anunció el día de hoy la creación de una nueva serie animada, "Rugrats" está programada para estrenarse en el servicio de transmisión Paramount Plus (CBS All Access) en 2021.

hold on to you diapees, the Rugrats are back and coming soon to @paramountplus pic.twitter.com/pvlb4k9R26