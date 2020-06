Vuelve rodaje de 'Matrix 4' en Berlin con Keanu Reeves

Luego del freno de actividades que sufrieron cientos de productoras cinematográficas derivado del brote de COVID-19, la industria del séptimo arte ha vuelto a los rodajes en países donde ya se levantó la cuarentena como Berlín, Alemania, donde actualmente se realiza la grabación de ´Matrix 4´ con Keanu Reeves.

A través de redes sociales, la revista especializada ´TMZ´ difundió fotos en los que se puede ver al protagonista de la saga llegar al país alemán al igual que Carrie-Anne Moss que interpreta a Trinity y a Neil Patrick Harris quien se sumará al elenco.

La película que será dirigida por Lana Wachowski, también contará con Jada Pinkett Smith para el papel de Niobe y Lambert Wilson dando vida a The Merovingian.

Se espera que la película sea estrenada hasta 2022.

Bild Photos, karadshow credits , the arrival in Berlin of Keanu Reeves , Carrie Ann Moss and Neil Patrick Harris with a private jet @keanuplanet @keanu_carrie #keanureeves #matrix4 pic.twitter.com/hZQ1bCBtPN