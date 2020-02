Vocalista de La Adictiva recibe botellazo en la cara durante concierto en NY

El vocalista de La Adictiva, Memo Garza, fue agredido con una botella lanzada por una persona del público durante un concierto en Nueva York como parte de su '30 aniversario tour'.

La banda sinaloense, anteriormente conocida como La Adictiva Banda San José de Mesilla, se encontraba en el escenario interpretando su sencillo 'Escondidos' cuando fueron sorprendidos por la botella que voló hasta la cara del cantante.

Al darse cuenta de la agresión, Isaac Salas, otro de los vocalistas de la banda, pidió a los músicos que se detuvieran, pero Memo Garza continúo cantando.

Por su parte, Isaac intentaba localizar al agresor entre el público, mientras tanto el equipo de seguridad de la agrupación realizó la búsqueda del agresor, pero fue en vano.

Tras la presentación, Memo Garza utilizó las redes sociales para manifestarse al respecto de la agresión.

"Gracias a todos por su preocupación, más que triste me siento contento de saber que hay mucha gente que me quiere y se preocupa por mi, no tengo palabras para agradecerlo", escribió.

"La fiesta no paro en New York", se publicó en la cuenta oficial de Instagram de La Adictiva.