¡Viva México! Andrea Meza gana Miss Universo 2021

Miami. La mexicana Andrea Meza se coronó como la ganadora del certamen Miss Universo, imponiéndose a más de 70 mujeres.ç

En la ronda final de preguntas, la mexicana tuvo que responder cómo trataría la pandemia de ser la líder del país.

La respuesta se la ganó la corona sobre las participantes de Brasil, República Dominicana, India y Perú

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I