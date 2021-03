Vin Diesel construirá su propio estudio de cine

El estudio será construido por la productora One Race Films, fundada por Vin Diesel, y responsable por la saga de películas Fast and Furious. "Desde #Bergantin, Puerto Plata queremos anunciarle al país la firma de un acuerdo para la construcción de un estudio de cine bajo la dirección (de) @vinDiesel y One Race Film (sic.), que consolidará la industria del cine dominicano y generará miles de empleos e impulsará el turismo", dijo Abinader en su cuenta de Twitter.

Abinader publicó una fotografía junto al actor estadounidense, en su tercera visita al país. El Gobierno dominicano no ha divulgado por el momento detalles sobre el costo de la inversión o sobre las dimensiones que tendrá el estudio.

República Dominicana alberga varios estudios cinematográficos de productoras estadounidenses, y los paisajes tropicales del país han sido escenario de numerosas películas de Hollywood, con clásicos como Apocalypse Now o El Padrino 2.