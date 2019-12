Vienen Pandora y Yuri, ´juntitas´ ¡y renovadas!

Para Fernanda, Mayte, Isabel y Yuri, el estar juntas en el escenario va más allá de dividirse los tiempos ante el público y cantar sus canciones, por lo que el concepto Juntitas Tour, que reúne a Pandora con la famosa intérprete, implica una constante renovación de su espectáculo, con el que esperan conquistar esta noche, al público de la Arena Monterrey.

´´Para esta gira, hicimos cosas especiales, nosotras tenemos nuestro show individual, pero al estar juntas, tenemos elementos visuales, vestuarios y canciones que definen la interacción entre las cuatro´´, compartió Yuri y prometió que habrá colaboraciones sorpresas para dar un nuevo matiz a los éxitos favoritos de la gente.

Por si fuera poco, Yuri adelantó que en Juntitas Tour, también volvió a experimentar con el sonido de la música vernácula, de la misma forma en que lo hizo en los años 90. ´´Cantar con mariachi es muy emocionante, porque se goza tanto el hacer algo que, si bien no es nuevo para mí, hace mucho tiempo no lo hacía, ellas (Pandora) me ´jalaron´ a este concepto tan maravilloso´´, recalcó.

Fernanda Meade señaló que la respuesta de sus fans al concepto ha encaminado la forma de realizar sus conciertos, por lo que buscarán complacer al público más exigente. ´´Lo ves en la reacción del público y en cómo se unen nuestras voces, qué canción iba primero que la otra, todos esos factores los hemos pulido y así nos atrevemos a hacer cosas nuevas´´, sostuvo la artista.

Incluso adelantó que la improvisación formará parte integral del concierto, por lo que no se tratará de la misma presentación con el que comenzaron la gira en 2017, con el que buscan reunir los mejores momentos de sus más de 30 años de trayectoria, y demostrar porqué son instituciones del pop en México.