VIDEO: Disney lanza cortos de Frozen realizados completamente en casa por cuarentena

En caso de que Frozen 2 en Disney Plus no sea suficiente para mantener a los niños entretenidos mientras están atrapados en casa, el animador de Disney Hyrum Osmond y el actor Josh Gad se han unido para producir una nueva serie de cortos disponibles en YouTube.

En casa con Olaf sigue al querido personaje de Gad de las películas de Frozen mientras se mete en una serie de travesuras alrededor de Arendelle. El primer episodio está escrito y expresado por Gad, quien interpreta al muñeco de nieve en ambas películas, y animado por Osmond, quien supervisa la animación de los proyectos de Olaf.

Es bastante simple: Olaf lanza bolas de nieve hacia los bosques de Arendelle y accidentalmente envía un muñeco de nieve en miniatura, conocido como un muñeco de nieve, volando por el aire. ¡Se da cuenta de lo que sucede, vuelve la nieve y la vida continúa!

Este no es el primer proyecto que Gad ha emprendido desde que se quedó atrapado en su casa. El actor también usó las herramientas en vivo de Twitter e Instagram para leer libros infantiles a niños de todo el mundo, dando a sus padres un respiro rápido.

No está claro con qué frecuencia Disney Animation publicará los cortos, pero un tweet de la compañía se refiere a At Home with Olaf como una nueva serie digital, así que espere más episodios en los próximos días.

Con información de TheVerge Youtube Disney