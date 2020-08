¡Cómo mueve las caderas! Video Chris Hemsworth sale a la luz

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Antes de que Chris Hemsworth se convirtiera en una estrella de Marvel por interpretar al poderoso Thor, participó en varios programas y shows , una de las más recordadas es su aparición en la versión australiana de Dancing with the Stars en 2006, donde dejó todo en la pista de baile moviendo las caderas, aunque quedó en quinto lugar.

Esta semana, el periodista del New York Times, Kyle Buchanan, quiso recordar este memorable momento compartiendo el vídeo, y escribió:

The thing about Chris Hemsworth competing on Australian Dancing With the Stars in 2006 is that it happened pic.twitter.com/mbCq5N6Y8S