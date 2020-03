Vanessa Hudgens lamenta su discurso acerca del COVID-19

La actriz mejor conocida como ´Gabriella Montez´ en el filme High School Musical, fue blanco de criticas en redes sociales luego de haber dado su punto de vista acerca del letal virus.

Pues durante una transmisión en vivo, Vanessa Hudgens declaró que las medidas de seguridad se le hacían ´estupideces´ y que de igual forma, ´las personas van a morir´.

"Ya se los he dicho, todo eso suena como un montón de estupideces. Lo siento. Está bien, es un virus, lo entiendo y lo respeto (...) Sí, las personas van a morir, es terrible, pero ¿acaso es evitable? No lo sé, tal vez no debería estar haciendo esto ahora", compartió la también cantante.

Tras esto, los usuarios se dijeron indignados ante su discurso obligando a la actriz a pedir disculpas mediante un video y un comunicado en sus redes sociales.

"Siento mucho haber ofendido a cualquiera que haya visto el video de mi Instagram live ayer. Me doy cuenta de que mis palabras fueron insensibles y para nada apropiadas ante la situación de nuestro país y el mundo. Ha sido una enorme llamada de atención sobre la importancia de mis palabras, ahora más que nunca. Les deseo seguridad a todos, manténganse sanos en este tiempo de locura", escribió.