Vadhir Derbez reveló detalles sobre la separación entre Mauricio y Aislinn

Luego de que se diera a conocer la separación de una de las parejas mexicanas más queridas, Mauricio Ochmann y Aislin Derbez, diversos rumores comenzaron a surgir sobre los motivos de su ruptura.

Entre ellos una posible infidelidad de Ochmann con Sandra Echeverría la cual resultó falsa luego de que la actriz respondiera a las difamaciones.

Asimismo, durante un vivo en Instagram de Aislinn con Justin Baldoni, la hija de Eugenio Derbez dejó en claro que definitivamente no habría una reconciliación con su expareja.

Pero tal parece que los problemas surgieron desde el pasado año, pues fue Vadhir Derbez quien revelara todos los detalles.

Y es que durante una entrevista con el Escorpión Dorado, Vadhir confesó que durante la grabación de ´Un viaje con los Derbez´ en Marruecos en noviembre de 2019, la pareja no habría tenido intimidad lo cual sería la causa de las peleas principales.

"Yo me arrepiento, fue el peor viaje de mi vida", declaró Aislinn, "Porque Mau no se la dio", recalcó el hijo de Derbez.

Sin embargo, durante una gira de medios para ´La Casa de las Flores´, la actriz detalló que no tuvo encuentros íntimos con el padre de su hija pero negó que eso haya sido el motivo de que la relación se haya desmoronado.

"Es que, cómo va a tener uno intimidad enfrente de toda la familia en un mismo cuarto, obviamente no. Hay que saber dónde y cuándo, ¿no? Eso fue lo que menos me molestó, me molestó todo el rollo en el que estábamos metidos; que cada quién jalaba para su lado, luego no nos respetábamos (...) Creo que eso me molestaba más que lo otro, lo otro ya decía: 'Bueno ya después tendremos nuestro momento a solas´", finalizó.