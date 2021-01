Va por otro hit en la comedia

En Call me Kat, Mayim Bialik, intentará emular el éxito que consiguió con The Big Bang Theory

Mayim Bialik tiene un nuevo protagónico en la comedia Call me Kat. Este es el primer gran proyecto de la actriz tras su aparición en The Big Bang Theory en el papel de Amy Farrah Fowler, la pareja de Sheldon, interpretado por Jim Parsons, y con quien coproduce esta nueva serie.

La trama gira en torno a Kat, de 39 años, una mujer exitosa, pero poco hábil en las relaciones afectivas, quien decide tomar los ahorros que sus padres habían reservado para su boda y abrir una cafetería para gatos.

“Mucho en su vida es acerca de dejar atrás la incomodidad en sus relaciones personales, y hace muchas bromas sobre eso y su pasado. Es difícil para una mujer como Kat encontrar su lugar, es una gran mujer, ruidosa y juguetona, por lo que no es fácil para otros relacionarse con ella”, explica Bialik.

Call me Kat rompe la cuarta pared con el personaje protagónico haciendo comentarios directamente a la cámara. Y aunque las críticas tras el primer episodio emitido en Estados Unidos no fueron de lo mejor, Bialik está confiada en que es cuestión de tiempo para mejorar esa primera impresión.

“El objetivo en la comedia de situación es divertir, y tal vez por eso no profundizamos tanto como muchos querían, pero es apenas un capítulo de 21 minutos en los que tenemos que contar una historia, transmitir el tono del show y presentar a los personajes, no es fácil”, comentó sobre la serie que aún no tiene fecha para su estreno en México.