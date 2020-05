Usuarios se muestran emocionados ante el gran lanzamiento de ´Rain on Me´ tema de Lady Gaga con Ariana Grande

Estados Unidos.- El anuncio de la colaboración entre las dos estrellas más importantes del pop rompió la internet siendo uno de los sencillos más esperados durante la cuarentena.

Diversas publicaciones de Ariana Grande y Lady Gaga han sido la sensación por la gran química entre ellas.

Aunque el video logró filtrarse muchos de los seguidores se muestran entusiasmados esperando el clip original ´Rain On Me´ a las 00:00 horas.

Las cantantes han estado compartiendo una cuenta regresiva agradeciendo la confianza y la experiencia al trabajar juntas.

Love u @ArianaGrande let´s do this. Nothing can stop us, we know that now. ????????????

i love u so much more. nothing could stop us before either, we just had to realize it ! i´m so excited ?? thank u?? i´m ready #rainonme https://t.co/NTSTvr9Sc9