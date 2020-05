Usuarios exigen bajar música de Johnny Escutia por violencia a mujeres

Usuarios de redes sociales exigieron a Spotify bajar de su plataforma la música de Johnny Escutia por el contenido violento de sus letras a las mujeres, pues habla de violar, matar y torturar.

Cientos de usuarios crearon hilos con fragmentos de sus canciones en donde se demuestra este tipo de contenido.

A la petición se sumó la Red de Abogadas Violeta, quienes incluso realizaron una petición en Change.org para bajar el contenido violento de este sujeto.

También conocido como el 'King de la Furia' fue duramente criticado por internautas luego de que descubrieran que tenía una lista de reproducción en Spotify con canciones que tenían títulos alusivos a la violencia contra la mujer.

"Perra Mugrosa","Ciberputitas" y "Viólala" son algunos temas que aparecían en la polémica playlist.

Lo que provocó que estallaran más contra él fue que hasta un tema con el nombre de la influencer y youtuber Yuya también apareciera.

Posteriormente, el equipo de Spotify procedió a dar de baja el contenido:

Las canciones fueron dadas de baja por la plataforma debido a que contenían mensajes de odio, de acuerdo con los lineamientos de Spotify.

La plataforma indicó que el contenido de odio es aquel que principalmente y de manera expresa, promueva, defiende e incita al odio o violencia contra un grupo u individuo.

Internautas compartieron diversos tuits apoyando la decisión tomada por Spotify

Johnny Escutia no es un caso extraordinario de misoginia.



Este es el tipo de cosas con las que muchos hombres bromean desde pequeños. Es el tipo de 'humor' que entre hombres no confrontan porque por su privilegio no les afecta. El tipo de violencia que se normaliza.