Hombre desata polémica en Twitter por usar toallas sanitarias masculinas

Aunque estos productos no son nuevos, la publicación a desatado miles de comentarios algunos en tono de broma y otros a favor

Un usuario de Twitter desató una polémica con su publicación que pedía la opinión de los usuarios sobre las toallas sanitarias masculinas.

Cabe destacar que estos productos no son nuevos, las marcas que las venden señalan que están dirigidas para ayudar a los hombres que no pueden controlar las pérdidas de orina y para prevenir la pérdida de olores no deseados.

Sin embargo, el usuario identificado como @EyKikx, dijo que las toallas se usaban dentro de la ropa interior para evitar manchas de líquido preseminal o semen.

¿Que opinan de las toallas masculinas?

Los protectores ligeros para hombres se usan dentro de los calzones para evitar manchas de precum, semen o meados. Muchas marcas los están fabricando, son muy cómodos y no se notan.

Quiero 10!! pic.twitter.com/N6QhsANc60 — Malvina del Olmo (@EyKikx) October 6, 2020

La publicación rápidamente se hizo viral atrayendo todo tipo de reacciones entre las que había de burla, de conciencia con el ambiente y otros más que apoyaban el uso de estos productos por salud, otros más sugieron que los hombres tengan una mejor higiene.

Finalmente, entre las respuestas hubo quienes criticaron a las personas que se burlaban de este producto ya que su uso es por una cuestión de salud, muy común entre la población, sobre todo en los hombres de mayor edad.

USUARIOS SE BURLAN DEL PRODUCTO

USUARIOS RECHAZAN EL USO DE ESTOS PRODUCTOS POR AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE

USUARIOS SUGIEREN QUE ES MEJOR EL ASEO PERSONAL

LOS QUE DEFIENDEN LAS TOALLAS SANITARIAS MASCULINAS POR CUESTIÓN DE SALUD