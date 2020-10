Louise Glück se convirtió en la decimosexta mujer en la nómina de los Nobel de Literatura

La estadounidense Louise Glück se convirtió en la inesperada ganadora del premio Nobel de Literatura -no estaba en las listas de favoritos- y reaccionó al honor con el instintivo deseo de preservar su esfera privada y de darse a conocer a través de su último libro, no de la obra primeriza.

"Mis libros son muy distintos unos de otros. Sugeriría que no lean mi primer libro. Me gusta más mi trabajo reciente. Yo diría que Averno sería un punto de partida, o mi último libro Faithful and Virtuous Night, explicó Glück, desde su casa en Massachusetts EUA.

Nerviosa, ansiando un café, disculpándose por no estar preparada para el momento, la poeta estadounidense admitió, en primer lugar, que su sentimiento inmediato al enterarse del galardón fue de temor, el de "quedarme sin amigos", puesto que todos ellos son escritores.

"Me preocupa la preservación de la vida diaria, de las personas que amo". Glück afirmó que el honor, llega "demasiado pronto". El Comité del Nobel elogió a Glück por ser una "inconfundible voz poética que con belleza austera hace universal la existencia individual", en una cita leída al anunciarse el premio en Estocolmo por Mats Malm, el secretario permanente de la Academia Sueca.