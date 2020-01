Una mirada a una mujer etérea

La nueva obra de la escritora mexicana Sandra Frid, que recrea la vida de la irreverente artista Nahui Olin, confirma la fascinación que le causan a la autora la fuerza de las mujeres indóciles, que tienen alas fuertes y vuelan con ellas.

"Lo que me atrajo de Nahui fue su rebeldía, sus ansias de comerse el mundo, su inteligencia y su creatividad", revela Frid a propósito del libro La mujer que nació tres veces. El texto desvela la personalidad de Carmen Mondragón, pintora y poeta que en algún momento fue reconocida como la mujer más bella de México, aunque marcó diferencia con su arte inteligente y su libertad, incluso en su comportamiento sexual.

"Fue creativa en muchos sentidos. Fue escritora, compuso música, fue pintora, hizo escultura. Y además, dicen que era la mujer más hermosa de México. Está un poco olvidada y me encantó rescatarla de esa manera distinta que es la novela", revela la autora.

Antes Sandra escribió obras como Luz entre cenizas, sobre la filosofa Edith Stein, defensora de los derechos de la mujer, y La danza de mi muerte, acerca de la narradora y precursora del ballet en México Nellie Campobello.

Frid reconoce que le atraen las mujeres rebeldes y en su nueva obra se sintió influida por la energía de Nahui, fallecida en 1978. "No es que ella se haya tomado un café conmigo mientras escribía de su vida, eso no, pero al releer la novela sentí que algunas cosas yo no las escribí, tal vez las dictó el personaje".